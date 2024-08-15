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Врио губернатора Курской области рассказал о работе АЭС

Смирнов сообщил о штатной работе Курской АЭС

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Телеграм-канал «Курская АЭС»

Курская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме, принимаются все меры безопасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме. Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции», — отметил он.

Кроме того, Смирнов сообщил, что он вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко посетил строительную площадку Курской АЭС-2.

«Проект реализуется по графику», — добавил врио главы региона.

До этого замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявлял, что целью рейда украинских войск в Курскую область была Курская атомная электростанция (АЭС) к 11 августа. По его словам, российские войска уже уничтожили большую часть техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Раде не исключили новые «сюрпризы» от ВСУ после атаки на Курскую область.

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