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Тигр напал на сотрудника самарского зоопарка

В Самаре тигр напал на сотрудника зоопарка

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PotatoeHead/Shutterstock/FOTODOM

В зоопарке Самары тигр набросился на сотрудника, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает портал «Волга ньюс».

По предварительной информации, хищник набросился на одного из смотрителей зоопарка, при каких обстоятельствах произошло нападение — не сообщается. Пострадавший выжил, он госпитализирован в хирургическое отделение больницы, подробности о его состоянии пока неизвестны.

В администрации зоопарка произошедшее не прокомментировали. По данным портала «Волга Ньюс», проверку проводит УМВД региона.

До этого сообщалось, что на Дальнем Востоке вылазка двух мужчин в лес закончилась встречей с тигром, один из приморцев пострадал. Как рассказал брат потерпевшего, хищник напал на них в районе поселка Сухановка, когда они собирали папоротник и поднимались по склону, чтобы набрать черемши. По оценкам приморца, на вид тигр весил не менее 200 килограммов.

Ранее тигр сбежал из заповедника и растерзал фермера, возвращавшегося домой.

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