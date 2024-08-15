Власти Новой Зеландии приняли решение об экстрадиции в США бизнесмена, основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Шмитца, который известен также как Ким Дотком. Такая информация следует из заявления министра юстиции страны Пола Голдсмита, его слова приводит национальное радио RNZ.

«Я получил подробную консультацию по этому вопросу от министерства юстиции», — сказал он.

Голдсмит добавил, что по итогам изучения полученной информации сделал вывод, что Дотком должен быть передан США и предстать перед судом.

Это решение Дотком может обжаловать, по данным радиостанции, он планирует воспользоваться этой возможностью.

До этого Дотком попадал в поле внимания ФБР, в том числе его уже задерживали по запросу бюро. Предприниматель обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он проживает с 2010 года.

Дотком известен своими резонансными заявлениями, среди которых — призыв к мировому сообществу благодарить президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за сдержанную реакцию в ответ на провокационные действия США на мировой арене.

Ранее Дотком заявил о победе России над Украиной и НАТО.