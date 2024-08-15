Арестованный за хулиганство в отеле гражданин США не признал вину

Американец Джозеф Татер, арестованный на 15 суток за мелкое хулиганство в московском отеле Radisson, не признал вину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Он рассказал, что его возмутило требование сотрудников отеля предоставить документы с предыдущего места пребывания. Татер пытался получить нормативные документы, которые соответствуют данным требованиям. Американец в итоге показал их, однако ему все равно отказали в заселении.

Американец в свою очередь пояснил, что нецензурной бранью в адрес сотрудников отеля не выражался, и сотрудники отеля не делали ему замечаний по некорректному поведению.

Источник РИА Новости утверждал, что в отделе полиции Татер ударил полицейского.

12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за нападения на сотрудника правоохранительных органов. Мещанский суд Москвы арестовал его на 15 суток. Об инциденте стало известно 14 августа.

Ранее арестовали актера Никиту Кологривого на семь суток по делу о хулиганстве.