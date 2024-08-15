Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следствие завершило расследование дела француза Винатье

СК: в Москве завершили расследование дела француза Винатье

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного управления СК РФ.

«В ходе расследования уголовного дела проведен значительный комплекс следственных и процессуальных действий, получено заключение лингвистической судебной экспертизы, выводы которой в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого в совершенном преступлении», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что во время допроса гражданин Франции признал свою вину. На текущий момент сотрудники ведомства собрали доказательную базу. В скором времени дело Винатье будет передано в суд, отметили в СК.

Следствие утверждает, что в течение нескольких лет Винатье целенаправленно собирал информацию «в области военной и военно-технической деятельности России», не выполняя обязательства по предоставлению документов для регистрации как иностранный агент. ФСБ утверждает, что француз собирал военные данные, которые иностранные спецслужбы могли использовать для нанесения вреда России.

2 августа Винатье пообещал не работать в швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» и заверил, что не будет собирать сведения, которые могут использовать против безопасности России.

Ранее француз признался в любви к России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами