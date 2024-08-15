Следствие завершило расследование дела француза Винатье

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного управления СК РФ.

«В ходе расследования уголовного дела проведен значительный комплекс следственных и процессуальных действий, получено заключение лингвистической судебной экспертизы, выводы которой в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого в совершенном преступлении», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что во время допроса гражданин Франции признал свою вину. На текущий момент сотрудники ведомства собрали доказательную базу. В скором времени дело Винатье будет передано в суд, отметили в СК.

Следствие утверждает, что в течение нескольких лет Винатье целенаправленно собирал информацию «в области военной и военно-технической деятельности России», не выполняя обязательства по предоставлению документов для регистрации как иностранный агент. ФСБ утверждает, что француз собирал военные данные, которые иностранные спецслужбы могли использовать для нанесения вреда России.

2 августа Винатье пообещал не работать в швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» и заверил, что не будет собирать сведения, которые могут использовать против безопасности России.

Ранее француз признался в любви к России.