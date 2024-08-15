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Офицер ВСУ заявил о родившейся в пьяной беседе идее взорвать «Северные потоки»

WSJ: идея взорвать «Северные потоки» родилась в пьяной беседе офицеров ВСУ

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Идея взорвать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» появилась в пьяной беседе офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бизнесменов в баре. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что идея атаковать газопроводы родилась спонтанно в мае 2022 года в разговоре старших офицеров ВСУ и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии.

WSJ приводит слова одного из военных, участвовавших в той беседе. По его словам, вся эта история «родилась из ночи крепкой пьянки и железной решимости горстки людей». Он также добавил, что всегда смеется, когда читает в СМИ «домыслы о какой-то масштабной операции с участием секретных служб, подводных лодок, беспилотников и спутников».

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года.

В августе Федеральная прокуратура Германии направила в Польшу ордер на арест Владимира З. — украинского инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к подрывам «Северных потоков». Как пишут немецкие СМИ, Варшава не отреагировала на запрос. В ФРГ подозревают еще двух украинских дайверов в причастности к диверсии. Все трое могли быть в экипаже яхты «Андромеда», которую, по версии следователей, арендовали исполнители подрывов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Залужный стал центром расследования подрыва «Северных потоков».

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