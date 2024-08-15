На Урале жильцы дома пожаловались на отца вице-губернатора в прокуратуру

В Челябинске часть жителей дома по улице Татьяничевой возмутились поведением председателя своего ТСЖ Михаила Фалейчика и его супруги, которые приходятся родителями вице-губернатору области Андрею Фалейчику. Об этом сообщает издание 74.ru.

По словам жителей, мужчина «застолбил» за собой одно из парковочных мест во дворе, поставив там табличку с государственным номером авто. Но больше всего собеседников СМИ возмутило то, что пенсионер без согласования с ними установил забор, перекрывающий въезд во двор дома через арку, а также расставил перед оградой красные бетонные полусферы.

«У Фалейчика окна выходят на эту арку. И ему не нравилось, что по ней ходят. Почему-то он считает, что в этой арке кто-то гадит. Но нет такого. Полусферы он поставил, чтобы никто не парковался под его окнами, потому что выхлопные газы к нему в квартиру летят», — пояснил один из челябинцев.

Жители возмутились перекрытым проездом и обратились с заявлением в городскую прокуратуру, попросив «разобраться в законности перекрытия арочного прохода и установки полусфер». В жалобе квартиросъемщики возмутились сокращением парковочных мест рядом с домом, а также ограничениями по подъезду и развороту у дома пожарной и специальной техники.

Супруга председателя ТСЖ пояснила перекрытие арки тем, что жители из соседних домов выгуливают там собак. Она отметила, что ее муж «столько сделал для народа», что ей обидно обесценивание его стараний. На вопрос одного из соседей, зачем она пугает всех высокопоставленным сыном, женщина ответила, что таким образом хочет, чтобы «люди себя прилично, по-человечески» вели.

Сам Михаил Фалейчик в общении с журналистами заявил, что большинство соседей согласились с установкой шлагбаума со стороны улицы Смирных, а возведенный им забор со стороны Татьяничевой улицы — логичное дополнение этого решения. Бетонные сферы, по словам пенсионера, были установлены, чтобы люди не нарушали правила парковки.

«Согласно СанПиН, под окнами машины стоять не должны. Это называется ограничение парковки, и это определяется законом — три метра от окон. Посмотрите, почему вокруг домов газоны идут? Это не просто так придумано», — отметил мужчина.

Жильцы намерены созвать собрание, чтобы переизбрать правление дома. Фалейчик сказал, что в курсе этих планов.

Ранее во Владивостоке мужчина с топором напал на председателя ТСЖ.