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Россиянам рассказали, стоит ли опасаться солнечных вспышек и магнитных бурь

Ученый Филиппов: солнечные вспышки не опасны для людей

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Геомагнитное поле защищает жизнь на Земле от вредного воздействия Солнца, в том числе вспышек и магнитных бурь. Об этом Pravda.Ru рассказал главный научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН, доктор физико-математических наук Борис Филиппов.

По его словам, солнечные вспышки в целом являются сравнительно безопасными. При этом магнитные бури могут вызывать более серьезные проблемы, отметил ученый. Однако опасность возникает только для технических систем, уточнил он.

«Потому что возмущения всякие разные возникают и проблемы, известные катастрофы были в свое время во время больших вспышек. Но это вызывается так называемыми корональными выбросами — это облака плазмы, которые с Солнца сбрасываются с магнитным полем, и вот они, взаимодействуя с магнитосферой Земли, с геомагнитным полем, вызывают там такие сильные возмущения», — уточнил Филиппов.

14 августа руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщал, что на стороне Солнца, обращенной к Земле, произошла новая мощная вспышка Х уровня. По данным космических средств слежения, на Солнце примерно в 09:40 утра (мск) зарегистрирован новый взрыв высшего балла. Он добавил, что взрыв произошел в северном полушарии Солнца, что необычно для текущего солнечного цикла, в котором почти вся активность до этого времени была сосредоточена к югу от экватора.

Ранее метеорологи объяснили, почему на Земле участились магнитные бури.

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