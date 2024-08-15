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Экономисты назвали последствия резкого скачка цен на водку

Экономист Ведута: скачок цен на водку — подтверждение высокой инфляции

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Shutterstock

Ожидаемый осенью рост цен на водку является подтверждением наблюдаемого в стране роста инфляции, считает экономист Елена Ведута. Эта ситуация приведет к тому, что люди будут искать замену водке, предупредила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению эксперта, цены вырастут не только на водку — инфляция затронет и другие продукты, так как в стране значительные военные расходы.

Что касается ожидания воспитательного момента и снижения потребления алкоголя, то это может не сработать, считает Ведута.

«Люди находят то, чем заместить водку, начинают гнать самогон. В связи с этим дорожает сахар и другие ингредиенты, необходимые для создания этого напитка», — объяснила она.

Повышение стоимости водки на 9% увеличит и доходы в бюджете, отметила экономист. По ее словам, это говорит о том, что в стране стараются не развивать производство, а пополнять бюджет с помощью «доходов на расходах».

Напомним, россиян предупредили, что во второй половине 2024 года Коньяк, бренди и водка в российских магазинах подорожают. Это объясняли повышением минимальных розничных цен на крепкие напитки с 1 июля, колебаниями курсов валют и ростом издержек производителей, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам назвали причину осеннего скачка цен на водку.

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