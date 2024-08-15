В Сочи корова атаковала россиянку и попала на видео

В Сочи домашняя корова внезапно напала на прохожую и забодала ее. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Запись опубликовал Telegram-канал «Типичный Сочи».

Инцидент произошел 14 августа в микрорайоне Мацеста, у остановки «Орешник» на Измайловской улице. На кадрах видно, как пять коров пасутся на газоне у частных домов. Мимо стада по дороге неспешно двигается женщина, когда одна из коров, почувствовав в прохожей угрозу, атакует ее рогами. Животное несколько раз ударило сочинку рогами так, что та осталась лежать на асфальте. Скорую потерпевшей вызвал прохожий. Подробности о ее состоянии не уточняются.

Животные, находящиеся на самовыгуле, после ЧП переместились в другое место.

До этого в Мексике крупный бык попытался забодать женщину недалеко от пляжа. Животное сбило отдыхающую с ног и пыталась топтать, когда ее спасли очевидцы.

Ранее в Батайске бык устроил погром на парковке у жилого дома.