Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Площадь пожара на заводе в Люберцах увеличилась вдвое

МЧС: площадь пожара на заводе в Люберцах увеличилась до 3500 квадратных метров

close
100%
Прокуратура Московской области

Площадь пожара на территории бывшего завода им. Ухтомского (сейчас — Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения) в подмосковных Люберцах составила 3500 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

«К месту вылетел вертолет Ми-26 АСЦ», — говорится в сообщении.

О возгорании на предприятии сообщили местные Telegram-каналы. По предварительным данным, возгорание произошло в здании компании «Структура Арт», которая специализируется на производстве выставочных декораций.

Позже в МЧС сообщили, что площадь огня составила 1600 квадратных метров. В тушении пожара принимают участие около 80 сотрудников ведомства и 24 единицы техники. К тушению привлекли вертолет КА-32 МАЦ.

В июне в московском торговом центре «Солнцево Парк» во Внуковском поселении прошла эвакуация посетителей из-за ошибки человека, пришедшего в сауну.

Ранее в Москве загорелся торговый центр РИО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами