Площадь пожара на заводе в Люберцах увеличилась вдвое

Площадь пожара на территории бывшего завода им. Ухтомского (сейчас — Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения) в подмосковных Люберцах составила 3500 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

«К месту вылетел вертолет Ми-26 АСЦ», — говорится в сообщении.

О возгорании на предприятии сообщили местные Telegram-каналы. По предварительным данным, возгорание произошло в здании компании «Структура Арт», которая специализируется на производстве выставочных декораций.

Позже в МЧС сообщили, что площадь огня составила 1600 квадратных метров. В тушении пожара принимают участие около 80 сотрудников ведомства и 24 единицы техники. К тушению привлекли вертолет КА-32 МАЦ.

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