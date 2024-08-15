На форуме «Армия» сдали более 44 литров крови

За три дня работы форума «Армия» 98 посетителей площадки сдали 44,1 литра крови. Об этом сообщает Life.

В числе доноров был мужчина, который сдал кровь уже около 25 раз. По его словам, он работает водителем. Во время посещения форума у мужчины появилась свободная минута и он решил еще раз выполнить процедуру.

Кроме того, как сообщает издание, 10 посетителей форума стали донорами костного мозга.

До этого в министерстве здравоохранения Подмосковья сообщили, что с начала 2024 года в Московской области почти 46 тыс. человек сдали кровь и ее компоненты. Из них 12 тыс. сделали это в первый раз.

Исполняющий обязанности главврача столичного областного Центра крови Глеб Марнов рассказал, как подготовиться к сдаче крови летом. По его словам, перед процедурой нужно пить больше воды и стараться избегать прямых солнечных лучей.

Ранее врачи назвали самую востребованную группу крови в Москве и Подмосковье.