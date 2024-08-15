Врач рассказала, с чем нельзя сочетать мед

Мед не рекомендуется сочетать с горячими напитками, потому что это лишит его полезных свойств. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Употреблять мед лучше всего отдельно либо с чаем. Но ни в коем случае не с горячим: при нагревании мед теряет все свои полезные свойства и выделяет вещество, оказывающее на организм канцерогенное действие. По этой же причине нет ничего хорошего в выпечке с медом и запеченном в нем мясе», — сказала эксперт.

Помимо этого, врач не советует делать бутерброд с белым хлебом и медом, потому что оба этих продукта содержат сахар. В случае, если намазать его маслом и запить сладким чаем, получится «настоящая калорийная бомба», предупредила Соломатина. По ее словам, лучше всего сочетать мед с любыми цельнозерновыми продуктами (хлеб, каши), добавлять его в творог или есть с печеным яблоком.

Врач-эндокринолог Антон Поляков до этого говорил, что людям, страдающим сахарным диабетом, стоит отказаться от меда, поскольку это лакомство может спровоцировать жировой гепатоз печени и усилить инсулинорезистентность.

Ранее врачи призвали россиян не использовать мед как альтернативу сахару.