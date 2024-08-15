Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера введен в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МЧС РФ Александра Куренкова.

«Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию в Белгородской области к ЧС федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — заявил министр.

14 августа губернатор Белгородской области Гладков заявил, что из-за ежедневных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали многие местные жители, разрушены дома. В области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

15 августа глава области сообщил, что город Шебекино подвергся атаке беспилотников со стороны ВСУ, пострадали четыре мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи.

До этого Гладков сообщал, что два населенных пункта подверглись атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины, однако из мирных жителей никто не пострадал.

Ранее в Шебекино рухнули межэтажные перекрытия в жилом доме из-за атаки ВСУ.