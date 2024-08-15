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Психолог объяснила, как помочь близким защититься от мошенников

Психолог Игонина: специальный алгоритм поможет близким защититься от мошенников

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Depositphotos

С близкими людьми стоит договориться о том, чтобы они сразу сообщали о подозрительных звонках другим родственникам, чтобы защитить их от мошенников. Об этом «Москве 24» рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

«Кроме того, стоит ненавязчиво прислушиваться, когда кому-то из близких поступают звонки. В разговоре с какими-то структурами человек обычно больше слушает и отвечает односложно: «да», «нет», «я понял» и так далее. И такая особенность общения уже может насторожить», — отметила эксперт.

По ее словам, насторожить должно и то, что человек странно ведет себя во время разговора, например, ищет документы. В этом случае она советует отвлечь его от беседы. Психолог также советует повесить написанный на листе бумаги алгоритм действий для сомнительных разговоров в том месте, где в семье чаще всего разговаривают по телефону. Можно также выписать важные аксиомы по типу «полиция и прокуратура не звонят сами», «нельзя называть три цифры на обороте карты или код, который приходит в СМС», и так далее, заключила Игонина.

Эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова до этого рассказала о фишинговых рассылках к 1 сентября под предлогом распродаж. Отличительной чертой фальшивых магазинов Храпунова назвала оплату товаров до получения и «исчезновение» продавца после получения средств.

Ранее мошенники испортили россиянке отпуск, выманив у нее 12 млн рублей.

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