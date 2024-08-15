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Минздрав официально разрешил испытать вакцину для профилактики аллергии на пыльцу березы

ФМБА: Минздрав разрешил испытать вакцину от аллергии на пыльцу березы

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Depositphotos

Российский Минздрав разрешил клинические исследования вакцины для профилактики аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

В компании пояснили, что доклинические исследования вакцины показали высокую эффективность и безопасность. Во время новых исследований изучат эффективность вакцины, ее безопасность, реактогенность и иммуногенность у пациентов с аллергическим ринитом и повышенной чувствительностью к пыльце березы.

Аллерговакцину разработали ученые государственного научного центра «Институт иммунологии» ФМБА России. Препарат сделали на основе уникальной рекомбинантной молекулярной конструкции. До этого эксперты провели исследования, в ходе которых картировали мажорный аллерген пыльцы березы. По результатам картирования нашли участки, которые отвечают за развитие иммунного ответа на пыльцу березы — они и вошли в состав вакцины.

Эксперты уверены, что вакцина поможет снизить частоту проявлений аллергии к пыльце березы.

Ранее врач рассказала, из-за чего возникает аллергическая реакция при вакцинации.

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