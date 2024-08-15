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Аэропорт в Германии возобновил работу после проникновения посторонних в зону прилета

Аэропорт Кельн/Бонн возобновил полеты после проникновения неизвестных на ВПП

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Peter Gudella/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Кельн/Бонн возобновил свою работу после приостановки из-за проникновения неизвестных на взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани на официальной странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Утром 15 августа из-за проникновения нескольких неизвестных в зону прибытия самолетов аэропорта были приостановлены полеты, велась полицейская операция.

«Полеты возобновлены с 7.25 (8.25 мск) утра. Малая взлетно-посадочная полоса открыта. В расписании полетов еще возможны задержки», — говорится в сообщении.

В конце июля аэропорт Кельн/Бонн также объявлял о приостановке полетов в связи с проникновением в охраняемую зону посторонних лиц.

По информации портала WDR, экоактивисты организации Letzte Generation («Последнее поколение») устроили в воздушной гавани акцию. Пятеро людей перелезли через забор и приклеили себя ко взлетно-посадочной полосе.

Тогда же в аэропорту Франкфурта временно приостановили рейсы из-за проникновения на территорию воздушной гавани экоактивистов. Пассажиров просили не прибывать в аэропорт, а вместо этого рекомендовали проверять статус рейса перед поездкой и выделить на нее дополнительное время.

Ранее подозрения в диверсиях в казармах вблизи Кельна не подтвердились.

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