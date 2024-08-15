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Врачи призвали россиян не использовать мед как альтернативу сахару

Диетолог Соломатина: мед — это не альтернатива сахару

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Натуральный мед содержит много полезных микроэлементов, однако нагревать его нельзя — так он теряет все свои уникальные качества. Также нужно учитывать, что в нем много сахара, поэтому использовать его как альтернативу этому продукту — не лучшая идея, рассказала RT врач-диетолог Елена Соломатина.

В меде содержатся витамины, микро- и макроэлементы, а также органические кислоты. В то же время это аллерген с большим количеством сахара, отметила специалист. Его нельзя добавлять в выпечку, горячие напитки, так как это делает из него бесполезную сладость.

«Нужно помнить, что мед стимулирует выработку ферментов поджелудочной железой, поэтому на голодный желудок его не стоит принимать, либо после этого все равно поесть», — подчеркнула врач.

В Союзе пчеловодов России до этого сообщили, что до российских потребителей настоящий мед не доходит — половина того, что есть в продаже, это фальсификат с химическими добавками. Там отметили, что ненастоящим мед становится не только после добавления химикатов, но и сахарного или глюкозного сиропа, фруктозы. А в цехах, где производят дешевый мед, в него замешивают также химические загустители, вкусовые добавки и лишь немного цветочной пыльцы.

Ранее стало известно, можно ли отличить настоящий мед от подделки дома.

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