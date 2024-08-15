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Маяк на территории отеля Mriya Resort в Крыму назвали новым символом курорта

Станислав Кузнецов: курорт Mriya Resort & SPA продолжает совершенствоваться

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Отель MRIYA RESORT & SPA | Крым/VK

Курорт Сбера Mriya Resort & SPA постоянно совершенствует свою инфраструктуру, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«В 2024 году мы реализовали грандиозный проект — яхтенную марину и маяк на набережной. Марина и маяк создают новые возможности для любителей морских путешествий», — отметил он.

Кузнецов добавил, что яхтенная марина рассчитана на 40 судов длиной до 40 метров.

«Теперь гости Mriya Resort & SPA смогут наслаждаться безопасными и комфортными морскими прогулками вдоль побережья Крыма», — сказал он.

По словам Кузнецова, маяк стал важным навигационным ориентиром для мореплавателей и новым символом курорта.

«Выполненный из монолитного железобетона, он сочетает в себе традиции классических навигационных сооружений и современный дизайн. Устойчивый к агрессивной среде Черного моря, маяк оснащен металлическими элементами и смотровой площадкой на высоте 26,6 метра», — сказал зампредседателя правления Сбера.

Он подчеркнул, что с маяка открывается захватывающий вид на окрестности.

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