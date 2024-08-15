Стало известно, как за год изменились цен на авиабилеты в разные страны

Этим летом самыми популярными из России направлениями стали Стамбул, Ереван, Дубай, Баку, Ташкент, Минск, Самарканд, Алма-Ата, Тбилиси и Анталья. Билеты на каждый из этих маршрутов за год менялись несколько раз, то падая, то вновь подскакивая, выяснили эксперты сервиса «Купибилет». В основном в сравнении с прошлым годом все востребованные направления стали дороже, передает RT со ссылкой на исследование.

Стоимость билетов в Стамбул сначала упала на 3% до 19 495 рублей, а потом подскочила до 28 916 рублей — это на 9% выше, чем годом ранее. В Ереван билеты сначала выросли в цене, а потом упали на 9% по сравнению с 2023 годом.

Часто менялась стоимость перелета из России в Дубай. Так, в июне цены снизились на 37% до 19 539 рублей, затем резко выросли до 42 776 рублей.

Аналогичные перепады цен на авиабилеты аналитики зафиксировали по остальным популярным у россиян направлениям.

Напомним, в августе в России подскочила стоимость авиабилетов, так как именно на этот месяц приходится пик туристического сезона. По словам специалистов, вновь снижаться цены начнут не раньше второй половины сентября, продержавшись на такой планке до кануна Нового года.

Эксперты ранее раскрыли, как поймать авиабилеты по хорошей цене.