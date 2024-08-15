Психологи объяснили, как дети развивают свои эмоции

Родители помогают маленьким детям развивать их эмоции, поэтому в первые годы жизни они особенно чувствительны к общению со взрослыми, которые о них заботятся. Об этом kp.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ Никита Кочетков.

По его словам, дети в возрасте от года до трех лет должны также самостоятельно и свободно играть с предметами, с трех до шести — для игр им необходима компания других детей.

Доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета Психологии образования МГППУ, психолог Ирина Рябкова, в свою очередь, объяснила, что игры позволяют ребенку учиться саморегуляции и управлению своим поведением. Она отметила, что ролевые игры помогают детям принять на себя роль родителя, врача, пирата, а также организовывать свое поведение не импульсивно, а так, как того требует роль.

Китайские ученые из Гонконгского университета до этого выяснили, что обращение к детям ясельного возраста с помощью сюсюканья полезно для их когнитивного развития.

Ранее родителям напомнили о «правиле офисного костюма» в детском саду.