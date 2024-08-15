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ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД

ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД Тобольска в Тюменской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла подготовку теракта на объекте министерства внутренних дел (МВД) в Тюменской области, у двух задержанных граждан РФ изъяли самодельные зажигательные и взрывное устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ предотвратили подготовку теракта в Тюменской области. Задержаны двое граждан России, планировавших осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел города Тобольска, говорится в сообщении.

Найденные самодельные зажигательные и взрывное устройства были уничтожены на месте специалистами-взрывотехниками.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

30 июля сообщалось, что в Калининградской области сотрудники УФСБ РФ задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта на территории одного из муниципалитетов.

10 июля ФСБ задержала гражданина России, завербованного Главным управлением разведки (ГУР) Украины, который готовил теракт против троих высокопоставленных военнослужащих министерства обороны РФ.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Самаре.

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