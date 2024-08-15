Семилетнего мальчика с кровоизлиянием в мозг спасли карельские медики

Медики центральной районной больницы Сортавалы спасли семилетнего мальчика, у которого произошло кровоизлияние в мозг. Ребенку оказали первую помощь и вертолетом санавиации доставили в Петербург. Об этом сообщает Минздрав республики Карелия.

Семилетний мальчик был доставлен в сортавальскую больницу в крайне тяжелом состоянии, у него была выявлена внутримозговая нетравматическая гематома. Кровоизлияние в мозг у семилетнего ребенка — очень редкий и опасный диагноз. Требовалась срочная операция.

В медицинское учреждение прибыли медики из Петрозаводска, они успешно удалили гематому маленькому пациенту. После хирургического вмешательства в сопровождении специалистов территориального центра медицины катастроф ребенок вертолетом санавиации доставлен для дальнейшего лечения в Детскую городскую больницу Петербурга.

Состояние мальчика остается тяжелым, врачи делают все возможное для его спасения и дают положительные прогнозы на восстановление.

До этого сообщалось, что в Волгограде врачи спасли семилетнюю девочку с ишемическим инсультом. Семья находилась на даче. Когда ребенку неожиданно стало плохо, медики диагностировали у ребенка инсульт. Семья девочки собирает средства на реабилитацию, пока маленькая пациентка продолжает лечение в областной больнице.

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