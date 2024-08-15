Москвичам пообещали теплую погоду в августе и бабье лето в сентябре

В августе москвичей ждет теплое завершение календарного лета, прогноз погоды до конца месяца оптимистичный. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, начало сентября также будет теплым. Синоптик отметила, что в этом году в столице возможно даже раннее бабье лето, поэтому переход из августа в осень будет плавным и приятным.

«Формируется блокирующий антициклон, который может подзадержаться, а потом слиться с Азорским антициклоном — тем самым, что «отвечает» за бабье лето. Бабье лето может наступить раньше, чем классическая дата 14 сентября. Теплая неделя в сентябре точно будет, процессы в атмосфере развиваются так, что можно на это надеяться», — заключила Позднякова.

15 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал интенсивные осадки в четырех регионах России. Он допустил выход из берегов рек в Свердловской области и Татарстане, где ожидаются продолжительные осадки. Также ожидается смена жаркой погоды в Бурятии на сильные дожди и ветер скоростью 24 м/с. Кроме того, сильный ливень предсказывается в Томской области и в соседних с ней регионах Западной Сибири.

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