Мошенники испортили россиянке отпуск, выманив у нее 12 млн рублей

В Татарстане телефонные мошенники убедили пенсионерку отдать все накопления и взять несколько кредитов, чтобы «обезопасить» вклады. Об этом сообщает пресс-служба УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 62-летняя жительница Татарстана. Женщина сообщила, что пока она была в отпуске, ей стали поступать звонки от неизвестных. Злоумышленники убедили пенсионерку в том, что аферисты получили доступ к ее банковским счетам и деньги необходимо срочно перевести на «безопасный» счет. Преступники несколько раз вызывали женщине такси, чтобы она могла снять и отправить им накопления. Таким образом россиянка лишилась 6 млн рублей.

Вернувшись в родной город, женщина снова подверглась атаке телефонных мошенников. На этот раз неизвестные заставили россиянку купить новый телефон и сим-карту, установить приложение для бесконтактных платежей, настаивали на полной конфиденциальности и выспрашивали о всех сбережениях женщины. Челнинка перевела еще около 4 миллионов рублей и взяла кредит на сумму 2 миллиона.

Последние деньги якобы требовались для аннулирования займа, который якобы оформили от ее имени неизвестные лица. В руках мошенников оказались 12 миллионов рублей. Лишь после этого женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Ранее житель Удмуртии «инвестировал» в мошенников 12 млн рублей.