Четыре человека пострадали после атаки ВСУ в Белгородской области

Город Шебекино подвергся атаке беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадали четыре мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, у мужчины диагностирована минно-взрывная травма, контузия и множественные осколочные ранения спины, у женщины — закрытый перелом ноги и плечевой кости. Их доставляют в больницу №2 Белгорода. Еще двоих пострадавших с различными осколочными ранениями скорые везут в областную клиническую больницу.

После атак ВСУ произошло возгорание двух квартир в многоквартирном доме. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали очаги возгорания, добавил глава области.

До этого Гладков сообщал, что два населенных пункта подверглись атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины, однако из мирных жителей никто не пострадал.

Накануне в результате удара ВСУ серьезно пострадал пятиэтажный жилой дом в городе Шебекино. В одном из подъездов обрушились межэтажные перекрытия. В доме отключена подача газа, электричества и воды.

Ранее ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области.