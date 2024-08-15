Мэр Суджи прокомментировал украинский репортаж из города

Репортаж украинских СМИ из центра города Суджа Курской области — это фейк, населенный пункт остается под контролем России. Об этом заявил глава Суджи Виталий Слащев телеканалу RT.

RT опубликовал скриншот переписки с мэром.

«Не верьте фейкам. Суджа наша, была, есть и будет», — написал Слащев.

Украинский телеканал ТСН ранее выпустил репортаж из города. В нем говорилось, что город находится под контролем украинских военных.

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявлял во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, что под контролем Вооруженных сил Украины находятся 28 населенных пунктов региона.

13 августа сообщалось, что из приграничных районов Курской области за сутки вывезли более двух тысяч человек. Ситуация остается напряженной. Российские военные заявляют, что блокируют попытки ВСУ прорваться дальше.

Ранее солдаты — мародеры ВСУ сняли себя на видео в Судже.