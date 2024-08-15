Залужный стал центром расследования подрыва «Северных потоков»

Расследование о подрывах «Северного потока» и «Северного потока — 2», инициированное Германией, теперь сосредоточилось на экс-главкоме Вооруженных сил Украины Валерии Залужном. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Немецкое расследование сейчас сосредоточено на Залужном и его помощниках... хотя у них нет доказательств, которые можно было бы представить в суде», — говорится в материале.

По данным газеты, полученные результаты расследования могут кардинально изменить отношения между Киевом и Берлином, который предоставил Украине большую часть военной и финансовой помощи, уступая только США.

В материале WSJ отмечается, что некоторые политические лидеры Германии были готовы не обращать внимания на доказательства, которые указывали на украинский след в подрыве «Северных потоков», опасаясь подорвать внутреннюю поддержку военных усилий. Однако немецкая полиция политически независима, они отрабатывали «одну зацепку за другой».

До этого Залужный в ответ на сообщения о якобы отданном приказе подорвать «Северные потоки» заявил, что ему ничего неизвестно о подобном, а любые предположения об обратном являются провокацией.

Ранее WSJ узнала о требовании ЦРУ к Зеленскому отменить подрыв «Северных потоков».