Аэропорт в Германии приостановил полеты из-за посторонних в охраняемой зоне

Утром 15 августа приостановили полеты в аэропорту Кельн/Бонн из-за проникновения нескольких неизвестных в зону прибытия самолетов. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в соцсети Х.

«В четверг несанкционированные лица проникли в зону прибытия самолетов аэропорта Кельн/Бонн. В настоящее время полеты приостановлены в связи с полицейской операцией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшая информация будет предоставлена по мере ее поступления.

В конце июля аэропорт Кельн/Бонн также объявлял о приостановке полетов в связи с проникновением в охраняемую зону посторонних лиц.

По информации портала WDR, экоактивисты организации Letzte Generation («Последнее поколение») устроили в воздушной гавани акцию. Пятеро людей перелезли через забор и приклеили себя ко взлетно-посадочной полосе.

Тогда же в аэропорту Франкфурта временно приостановили рейсы из-за проникновения на территорию воздушной гавани экоактивистов. Пассажиров просили не прибывать в аэропорт, а вместо этого рекомендовали проверять статус рейса перед поездкой и выделить на нее дополнительное время.

Ранее экоактивисты окрасили в черный цвет воду на площади Испании в Риме.