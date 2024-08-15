ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области

Два населенных пункта Белгородского района подверглись атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Отрадное после сброса взрывного устройства с дрона ВСУ различные повреждения выявлены в частном хозяйстве: пробита кровля, выбиты окна в доме, посечен фасад, а также летняя кухня. Кроме этого, сильно поврежден легковой автомобиль, полностью сгорели два транспортных средства.

В селе Петровка в трех частных домовладениях выбиты окна, посечены заборы и кровли. Полностью сгорел автомобиль. Также повреждена линия электроснабжения. Жители одной улицы временно остаются без света, сообщил губернатор.

Накануне Минобороны сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Белгородской области беспилотный летательный аппарат ВСУ.

14 августа в результате удара ВСУ серьезно пострадал пятиэтажный жилой дом в городе Шебекино. В одном из подъездов обрушились межэтажные перекрытия. В доме отключена подача газа, электричества и воды.

Ранее в Белгородской области начал действовать режим ЧС регионального уровня.