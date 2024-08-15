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В Якутии подросток выстрелил из дробовика в двух приятелей

В Якутии подросток случайно выстрелил в друзей из дробовика

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Depositphotos

В Хангаласском улусе Якутии двое детей получили огнестрельные ранения ног, в них случайно выстрелил приятель. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Трое подростков из Хангаласского улуса Якутии нашли в гараже два охотничьих ружья, принадлежащих отцу одного из пострадавших. 13-летний мальчик начал осматривать оружие и случайно произвел выстрел, в результате чего его приятели получили ранения ног.

По данным местных СМИ, пострадавших госпитализировали, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Известно, что охотничьи ружья 20 и 12 калибра были зарегистрированы в установленном порядке. В рамках процессуальной проверки они изъяты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ингушетии правоохранители разбираются в обстоятельствах, при которых молодой человек получил огнестрельное ранение. Местный житель чистил во дворе своего дома охотничье ружье «ИЖ-18М», когда по неосторожности выстрелил в сторону сына. Юношу доставили в больницу с огнестрельным ранением верхней трети правого предплечья. Врачи оценили степень причиненного его здоровью вреда как тяжелую, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге подросток выстрелил в голову девочке из пневматики, когда проверял пистолет.

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