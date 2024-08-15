Стало известно о пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Анапе

Семь человек обратились к медикам после ДТП с микроавтобусом в Анапе. Об этом сообщил командир отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Анапе майор полиции Виктор Ярушевский.

По его словам, водитель транспортного средства «потерял контроль» над управлением и выехал на обочину, после чего микроавтобус перевернулся.

Инцидент случился ранним утром 15 августа на трассе Новороссийск — Керчь в районе хутора Тарусино. Автомобиль Volkswagen Transporter белого цвета ехал из Владикавказа в Анапу.

Все находившиеся в машине люди остались живы. По предварительной информации, 56-летний водитель уснул за рулем.

До этого на трассе М-11 «Нева» в Подмосковье произошло ДТП с участием автобуса и трех легковых машин. В областной полиции уточнили, что столкновение произошло в попутном направлении. На фото с последствиями аварии видно, что автобус стоит у обочины, спереди от него поперек проезжей части находится седан черного цвета.

Ранее музыкант «Машины времени» стал участником ДТП в центре Москвы.