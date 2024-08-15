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В Курской области объявили ракетную опасность

Правительство Курской области: в регионе объявили ракетную опасность

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Shutterstock

Ракетную опасность объявили в Курской области. Об этом сообщил официальный Telegram-канал правительства региона.

Население призвали укрыться в не имеющих окон помещениях со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, кладовая. Если граждане в момент объявления ракетной атаки находятся на улице, им необходимо зайти в ближайшее здание либо найти подходящее укрытие.

В ночь на 15 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов несколько раз предупреждал о ракетной опасности.

Также накануне он сообщил, что оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Он призвал местных жителей отнестись с пониманием к ситуации, а также следовать всем рекомендациям от силовиков и властей.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве и пяти областях Украины.

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