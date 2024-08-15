В Киеве объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Киеве и в пяти областях Украины, а также в подконтрольной вооруженным силам страны части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным ресурса, воздушная тревога также звучит в Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. В этих регионах она была объявлена практически одновременно — в 7:01 мск. При этом в Сумской области она звучит порядка 11 часов, а в Полтавской — более часа.

Накануне в Одессе на юге Украины произошел взрыв. Telegram-канал «Страна» опубликовал видео столба дыма после прилета в городе. Подробности случившегося не приводятся.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Полтавской области произошли взрывы.