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Пассажирский микроавтобус перевернулся под Анапой

МВД: микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся на трассе под Анапой

Микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся под Анапой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, около четырех часов утра на трассе НовороссийскКерчь в районе хутора Тарусино произошло ДТП. Автомобиль Volkswagen Transporter белого цвета, следовавший из Владикавказа в Анапу, перевернулся. Все находившиеся в машине люди остались живы. Количество пострадавших уточняется.

По предварительной информации, 56-летний водитель уснул за рулем.

До этого на трассе М-11 «Нева» в Подмосковье произошло ДТП с участием автобуса и трех легковых машин. В областной полиции уточнили, что столкновение произошло в попутном направлении. На фото с последствиями аварии видно, что автобус стоит у обочины, спереди от него поперек проезжей части находится седан черного цвета. Еще один седан BMW оказался за автобусом, в третьей полосе — автомобиль такси.

Ранее музыкант «Машины времени» стал участником ДТП в центре Москвы.

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