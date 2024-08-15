Стали известны новые подробности по делу генерала Булгакова

В квартире в Новой Москве, где проходили обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для российской армии генерала армии Дмитрия Булгакова, проживает семья руководителя Грязинского пищевого комбината Эльвиры Смирновой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, общавшийся с жильцами дома.

В публикации отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проводили обыски еще в апреле по настоянию следователей, предполагавших, что в квартире могут находиться предметы, документы или носители информации, имеющие значения для уголовного дела.

По словам соседей, Смирнова является владельцем квартиры уже больше десяти лет. Сейчас там живет ее сын.

До этого Булгаков обжаловал арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Экс-замглавы Минобороны России задержали 26 июля по делу коррупционной направленности. По данным правоохранительных органов, во время службы Булгакова в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Ранее следствие оценило материальный ущерб от «махинаций» экс-замминистра обороны Булгакова.