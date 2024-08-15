В Адыгее на складе произошел крупный пожар

В Адыгее на площади 900 квадратных метров загорелся огромный склад, полыхают ангар и деревянные поддоны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Горит складской ангар и деревянные поддоны на открытой площадке в поселке Чекут Теучежского района», — уточняется в сообщении.

Площадь возгорания составляет 900 квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 5:47 по московскому времени. Для тушения были привлечены 28 сотрудников и восемь единиц техники. На текущий момент сообщений о пострадавших не поступало.

11 августа в Санкт-Петербурге загорелся склад. В результате ЧП пострадали двое работников склада.

До этого в центральной части Санкт-Петербурга загорелся ТРЦ «Галерея». Очевидец рассказал «Газете.Ru», что пожар начался на пятом этаже в зоне фуд-корта. По его словам, люди продолжили гулять по торговому центру, эвакуацию объявили через 20 минут после начала пожара. Другой очевидец заявил, что возгорание произошло в ресторане «Мясной цех».

Ранее в Румынии опровергли сообщения о поджоге украинцами склада с топливом.