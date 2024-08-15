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В Роспотребнадзоре рассказали о возможности распространения оспы обезьян в России

Роспотребнадзор: в России отсутствует угроза распространения оспы обезьян

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Shutterstock

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что в России отсутствует угроза распространения оспы обезьян, или mpox. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В ведомстве подчеркнули, что на территории страны заблаговременно и на системной основе проводятся все необходимые меры для выявления данной инфекции.

В заявлении подчеркнули, что ситуация находится на постоянном контроле.

До этого глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ назвала чрезвычайной ситуацией распространение оспы обезьян.

Он уточнил, что в 2024 году количество зарегистрированных случаев заболевания вдвое превысило прошлогодние показатели, и достигло 14 тыс. случаев.

Накануне ВОЗ назвала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

По последним данным ВОЗ, в мире подтверждено 77 264 случая заражения оспой обезьян, 36 летальных исходов, 109 стран подтвердили наличие заболевших.

Ранее в июле в Роспотребнадзоре сообщали о первом случае оспы обезьян в РФ.

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