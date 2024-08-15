Синоптик предсказал сильные дожди в четырех регионах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал интенсивные осадки в четырех регионах России. Его прогноз приводит ТАСС.

Сообщается о возможности выхода из берегов рек в Свердловской области и Татарстане, где ожидаются продолжительные осадки. Также ожидается смена жаркой погоды в Бурятии на сильные дожди и ветер скоростью 24 м/с. Кроме того, сильный ливень предсказывается в Томской области и в соседних с ней регионах Западной Сибири.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что со среды условий для существенных осадков в Москве не наблюдается.

Перед этим Вильфанд рассказал, что в Поволжье, на юге Сибири и Дальнем Востоке ожидается разнообразная, но при этом опасная погода. Синоптик добавил, что в Поволжье при этом прогнозируется сильный дождь в виде ливня с грозой и градом. Аналогичная погода ожидается в Новосибирской и Кемеровской областях, а также Краснодарском и Алтайском краях.

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