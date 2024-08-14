В Самарской области с рельсов сошли вагоны с удобрением

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожной станции Жигулевское море, расположенной в Самарской области. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры.

В заявлении отмечается, что инцидент произошел вечером 14 августа.

«На пути необщего пользования при отправлении с подгорочного парка грузового поезда произошел сход с рельсов пяти вагонов, из которых три вагона опрокинулись на бок», — говорится в публикации.

Представители прокуратуры уточнили, что в вагонах находилось азотное удобрение.

Из сообщения следует, что в результате инцидента графики движения поездов нарушены не были. В настоящее время на месте ЧП идут восстановительные работы, при этом сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры организовали проверку.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в официальном Telegram-канале добавило, что опрокидывание вагонов с удобрениями не нанесло окружающей среде никакого ущерба.

Ранее в Мурманской области при сходе с рельсов вагонов с углем пострадал один человек.