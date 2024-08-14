В Польше возмутились льготной ипотекой для украинцев

Польские националисты возмущены льготным кредитованием жилья для жителей Украины. Об этом заявил в эфире радиостанции RadioZET один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен.

«Почему мы должны доплачивать иностранцам до двухпроцентного кредита? Разве это в наших интересах доплачивать иностранцам для покупки недвижимости в Польше?», — заявил он.

Ментцен добавил, что две трети тех, кто взяли эти кредиты — это украинцы. По словам лидера коалиции, в Польше допустили «абсолютно неконтролируемый наплыв капитала из-за границы», в том числе из Украины на рынок недвижимости.

Ментцен подчеркнул, что получил информацию от представителей органов местного самоуправления. Лидер коалиции выяснил, что огромная часть сделок заключена иностранцами за наличные.

Не так давно предыдущее правительство Польши запустило программу льготного жилищного кредитования. В рамках программы покупатель первого жилья может платить за кредит 2% годовых, тогда как остальное компенсирует государство. Эта программа распространяется и на легально проживающих в Польше иностранцев.

До этого правительство Германии разъяснило программу пособий по безработице для украинских беженцев, которую многие немцы критикуют, считая размер выплат чрезмерно большим.

Ранее в ФРГ призвали лишить украинских беженцев выплат для помощи ВСУ с мобилизацией.