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В России разработали новый способ проверки лекарств

Российские ученые ИЦиГ СО РАН создали новый способ проверки лекарств

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Depositphotos

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН создали новый способ тестирования лекарственных соединений. Результаты опубликованы в журнале Biomedicines.

По словам авторов, разработанная методика позволяет быстро и без дополнительных экспериментов оценивать влияние веществ на нейроны людей с болезнью Паркинсона и Гентингтона.

Для определения, насколько препарат походит пациентам, его предварительные испытания сначала проводят на лабораторных животных. Часто такие тесты не могут предсказать точной реакции человека на химические вещества из-за биологических отличий людей и животных, отметили эксперты.

Чтобы решить эту проблему, исследователи создали коллекцию клеточных моделей нейродегенеративных заболеваний (болезней Паркинсона и Гентингтона). Они представляют собой индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК).

Сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Малахова рассказала, что в клетки ИПСК, полученные от пациентов с болезнью Паркинсона и Гентингтона, внесли трансген, из которого синтезируются биосенсеры (специальные белковые молекулы).

В основе этих молекул лежат флуоресцентные белки. По характеру свечения этих белков ученые могут сделать выводы о состоянии клетки. Это позволяет подбирать подходящие лекарства без дополнительных экспериментов. «Теперь скрининг препаратов стал более быстрым и удобным», – добавила Малахова.

Ранее ученые перечислили важнейшие факторы долголетия.

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