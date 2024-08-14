Избитый школьник взял винтовку и пошел мстить, но его вновь избили и отобрали оружие

В Красноярске подросток взял винтовку и пошел мстить за побои, но его избили снова и отобрали оружие. Об этом сообщает Telegram-канал «Проспект Мира».

По информации Telegram-канала, подросток взял пневматическую винтовку и вышел во двор, чтобы найти обидчиков, которые его до этого якобы избили. В какой-то момент он действительно встретил их, однако они вновь нанесли школьнику побои и отобрали у него оружие.

ГУ МВД России по региону сообщает, что все произошло 13 августа в микрорайоне Покровский. Пострадавшего 14-летнего подростка в результате госпитализировали, врачи диагностировали у него травмы лица и головы.

На данный момент полицейские установили пятерых участников конфликта 2008-2009 годов рождения. Прочие детали и обстоятельства произошедшего уточняются, стражи порядка разыскивают юношу, забравшего винтовку.

Ранее россиянин выпил и едва не отрубил ухо обидчику топором.