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Избитый школьник взял винтовку и пошел мстить, но его вновь избили и отобрали оружие

В Красноярске школьника, решившего отомстить за побои, вновь избили

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Телеграм-канал «Проспект Мира»

В Красноярске подросток взял винтовку и пошел мстить за побои, но его избили снова и отобрали оружие. Об этом сообщает Telegram-канал «Проспект Мира».

По информации Telegram-канала, подросток взял пневматическую винтовку и вышел во двор, чтобы найти обидчиков, которые его до этого якобы избили. В какой-то момент он действительно встретил их, однако они вновь нанесли школьнику побои и отобрали у него оружие.

ГУ МВД России по региону сообщает, что все произошло 13 августа в микрорайоне Покровский. Пострадавшего 14-летнего подростка в результате госпитализировали, врачи диагностировали у него травмы лица и головы.

На данный момент полицейские установили пятерых участников конфликта 2008-2009 годов рождения. Прочие детали и обстоятельства произошедшего уточняются, стражи порядка разыскивают юношу, забравшего винтовку.

Ранее россиянин выпил и едва не отрубил ухо обидчику топором.

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