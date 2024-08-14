В Удмуртии местного депутата арестовали из-за наркотиков

Суд в городе Ижевске приговорил к домашнему аресту Вячеслава Девятова, депутата Государственного Совета Удмуртской Республики от партии «Единая Россия», который также является директором ООО «Народный центр беспилотных систем», по обвинению в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщается на в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов.

Из публикации пресс-службы стало известно, что органы предварительного следствия обвинили Девятова в приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, с целью личного употребления. Также отмечается, что обвиняемый и его адвокат не возражали против удовлетворения ходатайства следователя.

«Суд избрал в отношении него (Девятова. — «Газета.Ru») меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, то есть до 11 октября 2024 года, с установлением ряда запретов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Единой России» заявили газете «Коммерсантъ», что членство Девятова в политической партии «Единая Россия», а также его полномочия как члена регионального политического совета были приостановлены в связи с возбуждением уголовного дела.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») призвал ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков. Парламентарий считает, что «один наркоман втягивает в потребление наркотиков как минимум пять наркоманов».

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