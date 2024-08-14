Женщина из ДНР с боевыми патронами пыталась проникнуть на вокзал в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону женщина из ДНР пыталась проникнуть на вокзал с боевыми патронами в сумке. Об этом сообщает Управление на транспорте по СКФО.

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в сумке женщины во время прохождения досмотра 26 боевых патронов калибра 5,45x9. При этом документов на боеприпасы у нее не было.

Согласно результатам экспертизы, в сумке ранее не судимой жительницы ДНР находились пригодные для производства выстрелов патроны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, обороте и перевозке боеприпасов.

В отношении фигурантки избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее участника СВО наказали за гранату и патроны, которые он пронес на вокзал в Крыму.