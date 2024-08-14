Экс-начальнику службы утилизации Минобороны смягчили обвинение

Уголовное дело против бывшего главы службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ полковника Ильи Тимофеева вернули на доследование. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Агентству сообщили, что следствие прекратило уголовное преследование в отношении Тимофеева Ильи Александровича в части совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) на фоне отсутствия в деянии состава преступления. За ним признано право на реабилитацию в связи с прекращением уголовного преследования по этой статье.

При этом уголовное преследование Тимофеева по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) продолжается, сейчас он со своей защитой изучает материалы дела, в котором 129 томов.

В начале августа сообщалось, что полковнику Тимофееву отказали в отправке на СВО. Сам он считает, что этим были нарушены его права.

Ранее стали известны подробности дела о поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ.