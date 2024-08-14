Россиянам рассказали, сколько меда можно съедать ежедневно

Здоровому человеку в день можно съедать одну-две ложки меда. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. Она подчеркнула, что употребление этого лакомства в умеренных количествах является важным аспектом поддержания здорового образа жизни.

«Важно помнить, что умеренность — ключ к сохранению здоровья. Потребление слишком большого количества меда может в конечном итоге привести к различным расстройствам и заболеваниям, связанным с пищеварением из-за высокого содержания сахара», — предупредила специалист.

Она добавила, что детям до двух лет мед лучше не давать, поскольку их пищеварительный тракт не готов к усвоению данного продукта.

Научный сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева до этого отмечала, что мед обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами благодаря полифенольным соединениям, которые входят в его состав.

Кроме того, по ее словам, этот продукт обеспечивает защиту от хронического воспаления, способствует профилактике рака, сахарного диабета и атеросклероза.

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