В Польше рассказали, где находится подозреваемый в подрыве «Северных потоков»

Украинец Владимир Ц., которого немецкие власти подозревают в исполнении терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сбежал на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Польши.

«Владимир Ц., украинский водолаз, подозреваемый немецкими спецслужбами в участии в подрыве газопровода Nord Stream, в начале июля уехал из Польши на Украину», — говорится в сообщении ведомства.

14 августа газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit, сообщила, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест сотрудника школы подводного плавания, который в последнее время проживал в Польше.

По данным журналистов, прокуратура ФРГ также подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии на «Северных потоках». По предварительным данным, эти трое могли быть в экипаже парусной яхты «Андромеда», которая находится в центре внимания немецкого расследования.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма.

Ранее сообщалось, что журналистам удалось дозвониться до украинца, который, предположительно, участвовал в подрыве «Северных потоков».