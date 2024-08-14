Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше рассказали, где находится подозреваемый в подрыве «Северных потоков»

Прокуратура Польши: подозреваемый в подрыве «Северных потоков» сбежал на Украину

close
100%
РИА Новости

Украинец Владимир Ц., которого немецкие власти подозревают в исполнении терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сбежал на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Польши.

«Владимир Ц., украинский водолаз, подозреваемый немецкими спецслужбами в участии в подрыве газопровода Nord Stream, в начале июля уехал из Польши на Украину», — говорится в сообщении ведомства.

14 августа газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit, сообщила, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест сотрудника школы подводного плавания, который в последнее время проживал в Польше.

По данным журналистов, прокуратура ФРГ также подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии на «Северных потоках». По предварительным данным, эти трое могли быть в экипаже парусной яхты «Андромеда», которая находится в центре внимания немецкого расследования.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма.

Ранее сообщалось, что журналистам удалось дозвониться до украинца, который, предположительно, участвовал в подрыве «Северных потоков».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами