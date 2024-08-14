Петербургская учительница преследовала подростка, чтобы зачать от него ребенка

В Петербурге учительницу математики обвинили в преследовании школьника ради того, чтобы зачать от него ребенка. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, 17-летний подросток и его родители утверждают, что учительница математики проявляет нездоровый интерес к юноше. Женщина якобы распускала слухи о беременности от школьника, когда тот еще учился в 9 классе.

Когда подросток в связи с распусканием слухов о беременности учительницы перешел учиться в другое учреждение, женщина начала писать ему в соцсетях. В июне текущего года она поздравила юношу с окончанием школы и заявила, что хочет родить от него ребенка. Педагог попросила его стать донором биологического материала, чтобы зачать потомство от несовершеннолетнего.

Подросток заблокировал женщину в соцсетях, однако та стала создавать фейковые страницы и приглашать его на встречи от лица якобы других девушек. Когда он перестал отвечать учительнице, она начала писать его родителям, поздравляя их с «нелепыми праздниками» и высылая свои дипломы. Она приглашала их встретиться для обсуждения донорства биологического материала школьника.

В какой-то момент женщина подкараулила отца подростка возле подъезда. Мужчина написал заявление в полицию.

Ранее педагог католической школы домогалась ученика и отправляла ему нескромные фото.