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На территории завода «Красный треугольник» в Петербурге произошел пожар

В Петербурге произошел пожар на территории завода «Красный треугольник»

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В Петербурге на территории предприятия «Красный треугольник» вспыхнула постройка. Об этом сообщает МЧС по городу.

По информации министерства, инцидент произошел 14 августа на набережной Обводного канала в доме №134А, корпус 12. На территории «Красного треугольника», где выпускают резиновые изделия, загорелся гараж размером 12 на 15 метров. Огонь успел распространиться на площади в 150 квадратных метров.

К ликвидации огня были привлечены 12 сотрудников экстренных служб и три единицы техники. Пожарным удалось потушить огонь. Информации о причинах возгорания и пострадавших в результате инцидента не поступало.

До этого прогулка школьницы по территории «Красного треугольника» закончилась госпитализацией. Девушка-подросток исследовала заброшенное здание, и в какой-то момент под ней провалился пол. Медики диагностировали у нее перелом кости стопы.

Ранее стала известна причина пожара в ТРЦ «Рио» в Москве.

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